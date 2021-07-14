Київський колектив втрапив у не надто приємну ситуацію під час просування продуктів.

На рекламному банері, який кияни використовували для реклами сезонних абонементів, було використане фото російських фанатів.

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Зокрема, як інформують WBC ультрас Динамо у своєму Facebook, презентацію перепусток "прикрасили" кадри вболівальників не київського клубу, а однойменного московського. Про це свідчить колаж, наведений нижче.

До слова, сезон УПЛ 2021/22 стартує вже 23 липня матчем Львів – Маріуполь. Динамо, скоріш за все, свою зустріч першого туру проведе 11 серпня.

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