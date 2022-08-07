Юні динамівці взяли участь в турнірі Young Football Cup, в якому також зіграли 12 команд з Польщі, України, Іспанії, Латвії та Литви.

Динамо здобуло бронзу на юнацькому міжнародному турнірі

Спочатку "біло-сині" посіли друге місце в групі, програвши лише в стартовому поєдинку. В 1/4 фіналу Динамо обіграло іспанський Леонес у серії пенальті (рахунок в основний час – 0:0), а у півфіналі перемогло SMS APR Slesin з рахунком 2:0. В фіналі ж суперником стала краківська Вісла, яку кияни розтрощили з рахунком 4:0.

"У нас вийшов хороший початок нового сезону, оскільки цього навчального року ми провели перший турнір. На цьому турнірі на груповій стадії ми поділили команду на дві частини й дали всім хлопцям достатню кількість ігрового часу, щоб вони якнайкраще змогли себе проявити. Тішить не лише результат, а також зміст та швидкість гри, яку хлопці продемонстрували.

Крім того, хороше враження справили нові хлопці, які лише два тижні з нами, але дуже швидко змогли зрозуміти наші вимоги та вже стали частиною колективу. Але це був лише перший крок у новому навчальному році, далі нас очікує формат 11х11 та ігри з хлопцями на рік старшими, тому ми не розслаблюємося, а рухаємося далі", – поділився старший тренер команди Сергій Бондар у коментарі прес-службі клубу.

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