"Налаштовувати команду на такого суперника як Динамо не має необхідності. Навпаки, потрібно заспокоїти хлопців, щоб вони впевнено вийшли на поле і показали той футбол, на який ми здатні на даному етапі. Впевнений, що тренерський штаб Динамо зробив висновки, як і самі гравці. І до цього поєдинку вони, напевно, підійдуть в кращій формі, ніж були до цього. Тому, що видно було, що команда має втомлений вигляд.

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Але, знов таки, основної обойми команди не було цей період через матчі збірних, тому важко сказати, в якому стані перебуває команда. Але психологічно, напевно, кияни розуміють, що Динамо розташовується далеко не на тій сходинці, на якій має перебувати", – поділився Шаран у коментарі офіційному сайту Миная.

Додамо, що поєдинок Минай – Динамо відбудеться вже завтра, 2 жовтня, початок о 13:00. Команди несподівано є сусідами по турнірній таблиці: закарпатці мають 4 очки в активі та 12 місце, а Динамо на 1 сходинку нижче з 3 пунктами.

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