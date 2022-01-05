"Вважаю, що рівень УПЛ потроху підвищується. Багато команд дають бій лідерам. Звичайно, такого ще немає, щоб явний аутсайдер відбирав очки у фаворита, проте, в майбутнє я дивлюся з оптимізмом.

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Упевнений, що Металіст, думаю, і Кривбас, в наступному сезоні також допоможуть вітчизняному чемпіонату стати ще сильнішим. Нехай турнірне становище Полісся поки не найкраще, але я знаю, що керівництво в житомирський клуб прийшло серйозне. Вони будуть йти до своєї мети. Якщо не в цьому році, то в наступному команда проб'ється в елітний дивізіон.

У боротьбі за чемпіонство віддаю перевагу Динамо. Кияни, як мені здається, в матчах з суперниками, не рахуючи Шахтар, виглядають впевненіше. А чемпіонство якраз і розігрується не в одному-двох матчах, а протягом всієї дистанції", – цитує Призетка Команда1.

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