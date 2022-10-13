Воїни ЗСУ з речами, які передало керівництво Динамо / фото: ФК Динамо

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що клуб відправив воїнам ЗСУ речі, необхідні для перебування на передовій лінії.

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Зазначається, що до "біло-синіх" звернулися представники військової частини А4049. Керівництво клубу оперативно відреагувало на звернення й потрібні речі вже перебувають у розпорядженні наших захисників.

Воїни, своєю чергою, подякували Динамо та відзвітували світлиною з отриманою допомогою.

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