Динамо відзвітувало про допомогу військовій частині ЗСУ
Київський клуб продемонстрував, яким чином сприяє перемозі України над російськими окупантами.
Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що клуб відправив воїнам ЗСУ речі, необхідні для перебування на передовій лінії.
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Зазначається, що до "біло-синіх" звернулися представники військової частини А4049. Керівництво клубу оперативно відреагувало на звернення й потрібні речі вже перебувають у розпорядженні наших захисників.
Воїни, своєю чергою, подякували Динамо та відзвітували світлиною з отриманою допомогою.
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