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Динамо відзначає річницю свого останнього єврокубкового трофея – Блохін і компанія знищили Атлетіко

2 травня 08:52 425 Читать на русском
Динамо відзначає річницю свого останнього єврокубкового трофея – Блохін і компанія знищили Атлетіко
Фінал Кубка кубків-86 / Фото з відкритих джерел

Динамо має привід згадати одну з найвизначніших перемог у історії клубу та всього українського футболу.

Рівно 34 роки тому команда під керівництвом Валерія Лобановського розгромила Атлетіко у фіналі Кубка володарів кубків, інформує офіційний сайт киян.

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Суперники зійшлися на стадіоні Стад Жерлан у Ліоні перед 39 тисячами фанатів. На 6 хвилині Заваров вивів Динамо вперед, а під завісу зустрічі розгром Атлетіко оформили Блохін та Євтушенко. Це була друга перемога Динамо у Кубку кубків після тріумфу 1975 року.

Додамо, що саме Кубок кубків-86 наразі є останнім європейським трофеєм в історії київського гранда.

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