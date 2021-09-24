Рідний клуб Артема Мілевського не залишив без уваги його прощання з футболом.

Прес-служба Динамо в клубних соцмережах опублікувала спеціальну інфографіку, яка ілюструє кар'єру Мілевського в Києві.

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"Дякуємо за все, легендо! Успіхів", – йдеться у повідомленні під відповідним фото.

Нагадаємо, Мілевський став зіркою, виступаючи у складі київського Динамо. З 2003 по 2013 роки Артем зіграв за киян 235 матчів, у яких відзначився 81 голом та 54 асистами.

Останньою командою форварда був Минай, який він покинув у липні 2021 року. Також він виступав за турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук і Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду та білоруське Динамо Брест.

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