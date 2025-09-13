Динамо відреагувало на заяву Кравця: "Себальйос дорогою до Києва "втратив" 10 сантиметрів зросту"
Київський клуб прокоментував слова колишнього радника президента Динамо Артема Кравця щодо Браяна Себальйоса.
"Колишній футболіст Динамо Київ Браян Себальйос прибув до Києва із заявленим, окремо скандально відомим селекціонером, зростом 192 см. Однак на медогляді виявилося, що дорогою в Україну він "втратив" 10 сантиметрів.
Але це лише один момент. Далі з’ясувалося, що він надто схильний до травматичності: більше половини часу свого перебування в Києві, на жаль, провів у лазареті.
Третім фактором стала невпевнена гра захисника у футболці Динамо: у вирішальні моменти матчів він регулярно помилявся. І до цього всього – гравець постійно був наляканим через війну в країні і відверто не мав бажання залишатися тут. Зрештою, він просто поїхав – і більше ми його не бачили.
На жаль, у цій історії нашому колишньому селекціонеру немає чим пишатися. Її просто треба якнайшвидше забути і більше ніколи не повертатися", – наводить заяву клубу Динамоманія.
Нагадаємо, Браян Себальйос у червні 2024 року перейшов до Динамо, однак вже у грудні покинув команду. Наразі він виступає за клуб МЛС Нью-Інгленд Революшн.
