"Колишній футболіст Динамо Київ Браян Себальйос прибув до Києва із заявленим, окремо скандально відомим селекціонером, зростом 192 см. Однак на медогляді виявилося, що дорогою в Україну він "втратив" 10 сантиметрів.

Але це лише один момент. Далі з’ясувалося, що він надто схильний до травматичності: більше половини часу свого перебування в Києві, на жаль, провів у лазареті.

Третім фактором стала невпевнена гра захисника у футболці Динамо: у вирішальні моменти матчів він регулярно помилявся. І до цього всього – гравець постійно був наляканим через війну в країні і відверто не мав бажання залишатися тут. Зрештою, він просто поїхав – і більше ми його не бачили.

На жаль, у цій історії нашому колишньому селекціонеру немає чим пишатися. Її просто треба якнайшвидше забути і більше ніколи не повертатися", – наводить заяву клубу Динамоманія.

Нагадаємо, Браян Себальйос у червні 2024 року перейшов до Динамо, однак вже у грудні покинув команду. Наразі він виступає за клуб МЛС Нью-Інгленд Революшн.

