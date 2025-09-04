Київське Динамо офіційно відреагувало на репости росіян в TikTok у виконанні нового форварда команди Владислава Бленуце.

"Футбольний клуб Динамо разом із величезною сімʼєю наших уболівальників робить усе можливе для наближення нашої перемоги над агресором.

Патріотизм, робота на нашу перемогу та безумовне засудження дій країни-окупанта є визначальними принципами формування нашої команди. Саме тому ми вважаємо за необхідне пояснити ситуацію із підписанням нашого нового румунського легіонера.

Новачок Динамо виявився любителем "руского міра" – репостив Соловйова та хотів перейти в клуб з РФ

Угода щодо придбання Владислава Бленуце відбулася в останні хвилини трансферного вікна та була повʼязана із переходом Владислава Ваната до Жирони. У перемовинах із гравцем не виникало жодних сумнівів щодо його позиції – він чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за Динамо.

Як тільки стало відомо про певний неприйнятний контент у соцмережах, повʼязаний із футболістом, клуб провів перевірку та нові перемовини із гравцем. Він підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Владислав тепер не на словах розуміє справжню ситуацію, займає цілковито проукраїнську позицію та пишається можливістю грати в Україні.

Для Динамо Київ не існує компромісів у питанні ставлення наших спортсменів до найболючіших питань життя сучасної України. Клуб не сприйме жодних відступів від стовідсоткової патріотичної позиції та негайно припинить співпрацю із будь-ким із наших гравців.

Владислав Бленуце сам найближчим часом звернеться до українців із вичерпним розʼясненням своєї позиції.

Уже завтра, 5 вересня, на клубному каналі Динамо ТБ вийде його перше розгорнуте інтерв’ю, у якому він відповість на всі питання та поділиться власним баченням ситуації. Слава Україні!" – повідомили в прес-службі Динамо.

Динамо знищило Полісся – новачок збірної феєрить після виклику Реброва, дубль Буяльського, Герреро забив, дебют Велетня