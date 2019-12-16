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Динамо відреагувало на скандал навколо Зозулі в Іспанії

22:42 189 Читать на русском
Динамо відреагувало на скандал навколо Зозулі в Іспанії
Роман Зозуля / Фото La Liga

Екс-форвард Динамо, а нині гравець Альбасете Роман Зозуля отримав слова підтримки від київського клубу у конфлікті з фанами Райо Вальєкано.

"Твій бійцівський характер і воля до правди та честі, патріотизм завжди були і залишаються головними чеснотами.

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Тебе ніхто і ніколи не зламає, правда на твоїй стороні. Романе, ми з тобою!" – вказано у заяві Динамо у facebook.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений, через ганебні вигуки фанатів гостей на адресу Романа Зозулі. У поточному сезоні Сегунди український форвард провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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Теги
Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Динамо Динамо Іспанія Зозуля скандал Райо Вальєкано
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