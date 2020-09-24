Динамо та його фанати зберігають теплі спогади про захисника Даніло Сілву.

Київський клуб на своїй сторінці у Facebook подякував 33-річному бразильцю, який вирішив повісити бутси на цвях.

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"Колишній гравець Динамо (з 2010 по 2017 рік) Даніло Сілва оголосив про завершення кар'єри. Дякуємо футболісту за час проведений у нашій команді і значний внесок у здобутки київського Динамо! Obrigado!" – йдеться у публікації.

Нагадаємо, Сілва разом з киянами здобув 5 трофеїв – двічі ставав чемпіоном УПЛ, виграв два Кубки та один Суперкубок України.

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