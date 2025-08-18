Динамо відреагувало на чутки щодо трансферу віце-чемпіона світу – у конкурентах Севілья
Директор медіадепартаменту киян Андрій Шахов-молодший заперечив інтерес "біло-синіх" до хорватського голкіпера Домініка Ліваковіча.
"Динамо покладає великі надії на свою воротарську ланку. Нещерет та Моргун – основна обойма голкіперів для клубу на цей сезон.
Динамо може перехопити голкіпера в Реала – від цього залежить доля Луніна
Конкуренцію їм складають молоді Ігнатенко та Суркіс. А щодо новин про перехід Ліваковіча з Фенербахче – це неправда. На цю позицію клуб не веде пошуків", – написав Шахов у своїх соцмережах.
Нагадаємо, раніше журналіст Пабло Олівейра повідомляв, що Динамо прагне підписати воротаря Фенербахче Ліваковіча. У послугах футболіста також зацікавлена Севілья. Окрім того, за інформацією ЗМІ наставник Фенербахче Жозе Моурінью пропонував обміняти Домініка на Андрія Луніна.
До слова, контракт віце-чемпіона світу з турками чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює хорвата в 9 млн євро.
Динамо у матчі з 2 скасованими голами розбило Епіцентр – революція від Шовковського, м'яч Герреро і дебют Торреса