Динамо відпустить свого голкіпера в європейський чемпіонат
00:40 - Читати іншою мовою
Голкіпер Динамо Данило Мойсеєв продовжить кар'єру закордоном.
Динамо знайшло для голкіпера U-19 Данила Мойсеєва нову команду. Як повідомляє Sport Arena 18-річний гравець продовжить кар'єру в словацькому Шаморині.
Динамо додало в заявку вісім гравців перед стартом УПЛ
Шаморин виступає у другому дивізіоні Словаччини. Клуб входить до структури однієї з найвідоміших команд – ДАК 1904.
Данило Мойсеєв – вихованець Динамо, у сезоні 2023/24 разом з киянами здобував титул чемпіона України серед юнацьких команд.
"Кар’єра Варді мене надихає": Краснопір про повагу в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса і вирішальну роль Санжара
Найкращі казино
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Бонус не є безоплатним та передбачає внесення ставки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter