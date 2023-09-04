Динамо відпустить легіонера за кордон, – ЗМІ
21:13 - Читать на русском
Вінгер Динамо Кахім Перріс проведе сезон 2023/24 в іншому чемпіонаті.
Кахім Перріс найближчим часом має стати гравцем азербайджанського Сабаха, повідомляє ТаТоТаке.
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Йдеться про оренду до кінця сезону з правом викупу. Цікаво, що за Сабах у минулому сезоні місцеву першість розривав вінгер Шахтаря Олексій Кащук.
Зауважимо, що Перріс приєднався до Динамо у вересні 2022 року. Загалом, він провів за киян 15 матчів, у яких відзначився 3 асистами.
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