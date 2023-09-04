Кахім Перріс найближчим часом має стати гравцем азербайджанського Сабаха, повідомляє ТаТоТаке.

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Йдеться про оренду до кінця сезону з правом викупу. Цікаво, що за Сабах у минулому сезоні місцеву першість розривав вінгер Шахтаря Олексій Кащук.

Зауважимо, що Перріс приєднався до Динамо у вересні 2022 року. Загалом, він провів за киян 15 матчів, у яких відзначився 3 асистами.

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