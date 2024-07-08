Динамо досягло принципової домовленості щодо оренди Сергія Булеци та Олександра Сироти до закордонних клубів, повідомляє ТаТоТаке.

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Булеца проведе наступний сезон у складі польської Лехії (оренда на 1 рік), а Сирота приєднається до Маккабі Хайфа (також на 1 рік, але передбачена опція викупу за суму 2,5 млн доларів).

Відзначимо, що Булеца провів минулий сезон у польському Заглембе, відіграв у 30 поєдинках, відзначившись голом та 4 асистами. Сирота відіграв 20 матчів за Динамо минулого сезону, записавши до свого активу 1 асист.

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