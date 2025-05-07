Динамо запланувало справжню кадрову революцію майбутнього літа, повідомляє Telegram-канал Идеальное Динамо.

Динамо офіційно оголосило про трансфер колумбійського вінгера

Так, кияни запланували підписання ще двох легіонерів після трансферу Анхеля Торреса. Один з них – на позицію центрального захисника, також є намір підписати гравця атакувального плану. Також стверджується, що Володимир Бражко влітку буде проданий, радше за все піде і Максим Дячук. Максима Брагару відпустять в оренду. "Біло-сині" ще готують новий контракт для Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, Динамо в цьому сезоні має шанс на "золотий дубль". За 3 тури до кінця УПЛ кияни випереджають Олександрію на 4 очки, а в фіналі Кубка України зустрінуться з Шахтарем (матч запланований на 14 травня).

Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче