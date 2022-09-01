Динамо відпустило в Зорю гравця для заміни Кабаєва – новачок забрав зірковий номер
09:00 - Читать на русском
Динамо провело своєрідний обмін фланговими атаквальними гравцями із Зорею.
Денис Антюх на офіційному сайті УПЛ вже зареєстрований як гравець луганців. Ні Динамо, ні Зоря поки не робили жодних заяв щодо переходу.
Антюх міг стати частиною трансферу Владислава Кабаєва у київський клуб. 25-річний вінгер також грає на флангах атаки і має схожий стиль. Денис у Зорі відразу забрав сьомий номер, який раніше і належав Кабаєву.
Нагадаємо, Динамо рік тому підписало Антюха з Колоса, але гравець не зміг стати важливим елементом у команді Луческу – всього 4 матчі і жодної результативної дії.
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