Денис Антюх на офіційному сайті УПЛ вже зареєстрований як гравець луганців. Ні Динамо, ні Зоря поки не робили жодних заяв щодо переходу.

Антюх міг стати частиною трансферу Владислава Кабаєва у київський клуб. 25-річний вінгер також грає на флангах атаки і має схожий стиль. Денис у Зорі відразу забрав сьомий номер, який раніше і належав Кабаєву.

Нагадаємо, Динамо рік тому підписало Антюха з Колоса, але гравець не зміг стати важливим елементом у команді Луческу – всього 4 матчі і жодної результативної дії.

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