Динамо офіційно повідомило про перехід Давида Білого в Олександрі на правах оренди.

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Зазначається, що угода розрахована до кінця сезону без права подальшого викупу футболіста. До слова, півзахисник жодного разу не зіграв за основу Динамо.

Нагадаємо, що Давид Білий минулий сезон провів у складі команди U-19 "біло-синіх", відіграв у 20 матчах та забив 1 гол. Також у його доробку 4 поєдинки в юнацькій Лізі УЄФА.

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