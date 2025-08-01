Динамо відпустило гравця до Олександрії
22:00 - Читати іншою мовою
Півзахисник Давид Білий проведе сезон 2025/26 у складі Олександрії.
Динамо офіційно повідомило про перехід Давида Білого в Олександрі на правах оренди.
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Зазначається, що угода розрахована до кінця сезону без права подальшого викупу футболіста. До слова, півзахисник жодного разу не зіграв за основу Динамо.
Нагадаємо, що Давид Білий минулий сезон провів у складі команди U-19 "біло-синіх", відіграв у 20 матчах та забив 1 гол. Також у його доробку 4 поєдинки в юнацькій Лізі УЄФА.
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