Динамо відпускає двох українців у Європу – джерело розкрило умови трансферів
Гравці Динамо Максим Дячук та Антон Царенко продовжать кар'єри в чемпіонаті Польщі.
Як повідомляє BuckarooBanzai, 21-річний центрбек Динамо Максим Дячук та його одноліток Антон Царенко вже в Гданську і завершують перехід в місцеву Лехію.
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Очікується, що це будуть орендні угоди терміном на 1 рік. Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
Дячук у сезоні 2024/2025 провів за Динамо 12 матчів і відзначився 1 асистом. Що ж до Антона Царенка, то минулий сезон півзахисник відіграв якраз у Лехії – 29 поєдинків, 2 голи та 2 результативні передачі.
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