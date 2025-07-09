Як повідомляє BuckarooBanzai, 21-річний центрбек Динамо Максим Дячук та його одноліток Антон Царенко вже в Гданську і завершують перехід в місцеву Лехію.

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Очікується, що це будуть орендні угоди терміном на 1 рік. Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Дячук у сезоні 2024/2025 провів за Динамо 12 матчів і відзначився 1 асистом. Що ж до Антона Царенка, то минулий сезон півзахисник відіграв якраз у Лехії – 29 поєдинків, 2 голи та 2 результативні передачі.

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