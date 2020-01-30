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Динамо відправить Родрігеса в оренду до Анкарагюджю – форвард вже у Туреччині, – ЗМІ

18:38 785 Читать на русском
Динамо відправить Родрігеса в оренду до Анкарагюджю – форвард вже у Туреччині, – ЗМІ
Жерсон Родрігес та Олексій Михайличенко / Сайт Динамо

Форвард Динамо Жерсон Родрігес близький до переїзду в чемпіонат Туреччини.

Київський клуб погодився віддати люксембуржця в оренду Анкарагюджю, стверджує FCDynamonation.

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Родрігес вже прибув до столиці Туреччини, клуби близькі до успішного завершення переговорів. Очікується, що про перехід буде офіційно оголошено сьогодні або завтра. Жерсон Родрігес став гравцем Динамо минулого літа, проте не зміг закріпитися у першій команді через конфлікт з Олексієм Михайличенком. В активі нападника 14 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 м'ячі.

До слова, контракт люксембуржця з Динамо чинний до літа 2024 року. Відзначимо, що Олексій Михайличенко не взяв Родрігеса на перший зимовий збір у Туреччині.

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