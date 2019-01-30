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Динамо відправилось у Марбелью на другий збір

10:43 134 Читать на русском
Динамо відправилось у Марбелью на другий збір
Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо вирушило в іспанську Марбелью для проходження другого збору.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що команда вирушила в Марбелью для проходження другого збору.

Хацкевич визначився зі списком гравців Динамо на другий збір

Там підопічні Олександра Хацкевича перебуватимуть до 13 лютого, після чого одразу вирушать у Пірей на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Під час другого збору кияни зіграють 5 контрольних матчів.

Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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