Динамо відправилось у Марбелью на другий збір

Київське Динамо вирушило в іспанську Марбелью для проходження другого збору.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що команда вирушила в Марбелью для проходження другого збору.

Хацкевич визначився зі списком гравців Динамо на другий збір

Там підопічні Олександра Хацкевича перебуватимуть до 13 лютого, після чого одразу вирушать у Пірей на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Під час другого збору кияни зіграють 5 контрольних матчів.