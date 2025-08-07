Київське Динамо офіційно повідомило про чергову оренду для суринамця Джастіна Лонвейка.

24-річний півзахисник повернеться в чемпіонат Нідерландів, ставши гравцем Фортуни Сіттард, за яку вже виступав у кампанії 2023/24. Нова угода розрахована на один сезон.

Після оренди нідерландський клуб має першочергове право викупити контракт гравця.

Нагадаємо, що Динамо підписало Лонвейка за 1,5 млн євро у 2022 році, але той не заграв в Україні й кілька разів відправлявся в оренди за кордон. В складі киян Джастін провів лише 24 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

