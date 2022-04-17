Київський клуб може опинитись в епіцентрі скандалу, адже відмовляється в кінці квітня відпускати своїх футболістів у збірну України на підготовку до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022. Таку інформацію озвучив журналіст Сергій Болотніков.

"Треш від Динамо! За моєю інформацією, вчора київський клуб повідомив УАФ, що відмовляється відправляти своїх гравців в збірну України в кінці квітня. Причина – товариські зустрічі в травні проти Аустрії, Базеля, Ренна, Левскі й Айнтрахта. Мовляв, у цих матчах динамівці отримають стільки ігрової практики, що можна "забити" на збір національної команди.

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Ще раз, вдумайтесь: Динамо зриває підготовку до найважливіших матчів нашої головної команди заради ігор з другими складами далеко не топ-клубів (до речі, а де ж обіцяні Барселона, ПСЖ і Мілан?), які ніхто не буде дивитись, крім вболівальників цих команд і Динамо. При цьому збірна теж перетворить свої контрольні матчі на благодійні – жодної різниці з іграми Динамо в плані допомоги нашій країні не буде.

Київський клуб готовий відпустити своїх гравців лише 23 травня. Але, за поки що непідтвердженою інформацією, в збірній зараз екстрено шукають можливості відмовитись від динамівців взагалі через таку позицію. Кажуть, деякі іноземні клуби, на відміну від Динамо, навіть готові відпустити українців раніше офіційного терміну", – написав Болотніков.

Нагадаємо, збір під керівництвом Петракова повинен розпочатись 29 квітня у Словенії. Олександр Васильович для початку викликав 25 гравців українських клубів, з яких 12 – представники Динамо. Впродовж травня національна команда проведе кілька товариських зустрічей, імена суперників та дати будуть відомі пізніше.

На 1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на Мундіаль проти збірної Шотландії. Тріумфатор цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

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