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Динамо відмовилося від НСК Олімпійський на перший домашній матч УПЛ у 2020 році

15:32 780 Читать на русском
Динамо відмовилося від НСК Олімпійський на перший домашній матч УПЛ у 2020 році
Олексій Михайличенко / Сайт Динамо

Динамо вирішило зіграти поєдинок 19 туру УПЛ проти Ворскли не на звичному НСК Олімпійський, а на стадіоні імені Лобановського.

 

Кияни на своєму офіційному сайті оголосили про зміну місця проведення першої домашньої гри 2020 року в УПЛ.

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Жодних пояснень такому рішенню клуб не надає. Матч проти Ворскли відбудеться за порожніх трибун через покарання, яке отримало Динамо за фанатські порушення у 14 турі проти Шахтаря. Час гри проти полтавців залишається незмінним – субота, 22 лютого, о 17:00.

Додамо, що в сезоні 2019/20 "біло-сині" вже користувалися "послугами" стадіону імені Лобановського – команда Михайличенка у статусі гостей обіграла Олімпік (3:1) в рамках 16 туру УПЛ.

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Теги
Динамо Динамо Динамо ім. В. Лобановського НСК Олімпійський футбольні стадіони Динамо - Ворскла
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