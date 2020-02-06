Динамо відмовилося від НСК Олімпійський на перший домашній матч УПЛ у 2020 році

Динамо вирішило зіграти поєдинок 19 туру УПЛ проти Ворскли не на звичному НСК Олімпійський, а на стадіоні імені Лобановського.

Кияни на своєму офіційному сайті оголосили про зміну місця проведення першої домашньої гри 2020 року в УПЛ.

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Жодних пояснень такому рішенню клуб не надає. Матч проти Ворскли відбудеться за порожніх трибун через покарання, яке отримало Динамо за фанатські порушення у 14 турі проти Шахтаря. Час гри проти полтавців залишається незмінним – субота, 22 лютого, о 17:00.

Додамо, що в сезоні 2019/20 "біло-сині" вже користувалися "послугами" стадіону імені Лобановського – команда Михайличенка у статусі гостей обіграла Олімпік (3:1) в рамках 16 туру УПЛ.

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