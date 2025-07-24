Київське Динамо не розраховує на захисника Олександра Сироту та вінгера Самбу Діалло,

Тренерський штаб Динамо ухвалив таке рішення після оцінки потенціалу та можливостей цих футболістів, повідомляє ТаТоТаке.

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Причини відмови від послуг Діалло та Сироти є суто спортивними: результати залучення до тренувального процесу, швидкість, розуміння принципів тренерів Динамо та рівень гравців в цілому.

Нагадаємо, у минулому сезоні Олександр Сирота та Самба Діалло виступали на правах оренди в чемпіонаті Ізраїлю. Сирота грав за Маккабі Хайфа, всього 25-річний захисник провів там 26 матчів та забив 2 голи. Контракт українця з Динамо завершується 30 вересня 2025 року.

Самба Діалло у минулому сезоні зіграв 19 матчів за Хапоель Єрусалим та відзначився трьома забитими м'ячами. Контракт 22-річного сенегальця з "біло-синіми" діє до кінця 2026-го.

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