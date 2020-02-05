toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ШАХТАР - МАКЕДОНІЯ ГП УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗИМОВІ ЗБОРИ

Динамо відмовилося від 5 млн доларів за Дерліса Гонсалеса, – ЗМІ

10:46 988 Читать на русском
Динамо відмовилося від 5 млн доларів за Дерліса Гонсалеса, – ЗМІ
Дерліс Гонсалес / Сайт Сантоса

Динамо відмовилося від продажу форварда Дерліса Гонсалеса, який наразі грає за Сантос на правах оренди.

Олімпія Асунсьйон пропонувала киянам 5 млн доларів за парагвайця, інформує FootballHub.

Красніков залишився в Динамо та шукає нові клуби кільком гравцям, – ЗМІ

Сума повинна була розбитися на чотири транші, а гравець мав підписати контракт на 5 років. Втім, Динамо відмовилося відпускати Гонсалеса на таких умовах. Оренда угода щодо 25-річного форварда із Сантосом розрахована до літа, лише після цього київський клуб шукатиме легіонеру нову команду.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов з Базеля до Динамо влітку 2015 року, тоді "біло-сині" заплатили швейцарцям близько 9,5 млн євро.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Де Йонг без зайвої скромності назвав фаворита Ліги чемпіонів
06:00
1578
Теги
Динамо Динамо Сантос Сантос Трансфери Трансфери Динамо Київ Олімпія Олімпія Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
37
хв
Шахтар
16:00
Сеннерюск
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук