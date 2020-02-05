Динамо відмовилося від 5 млн доларів за Дерліса Гонсалеса, – ЗМІ

Динамо відмовилося від продажу форварда Дерліса Гонсалеса, який наразі грає за Сантос на правах оренди.

Олімпія Асунсьйон пропонувала киянам 5 млн доларів за парагвайця, інформує FootballHub.

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Сума повинна була розбитися на чотири транші, а гравець мав підписати контракт на 5 років. Втім, Динамо відмовилося відпускати Гонсалеса на таких умовах. Оренда угода щодо 25-річного форварда із Сантосом розрахована до літа, лише після цього київський клуб шукатиме легіонеру нову команду.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов з Базеля до Динамо влітку 2015 року, тоді "біло-сині" заплатили швейцарцям близько 9,5 млн євро.

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