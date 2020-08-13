Динамо відмовилося продавати Супрягу в Болонью

Динамо не прийняло пропозицію Болоньї щодо Владислава Супряги. За останніми даними, італійці запропонували киянам за 20-річного форварда від 8 до 9,5 млн євро, але така сума не влаштувала керівництво українського клубу, інформує TuttoBolognaWeb.

Динамо отримало пропозицію щодо Супряги – італійці готові викласти майже 10 млн

Тепер перехід Супряги опинився під величезною загрозою, адже Болонья має обмежений трансферний бюджет і не може значно підвищити ставку. Італійські ЗМІ інформують, що Динамо хоче отримати близько 15 мільйонів – у Болоньї таку суму вважають завищеною.

"Россоблу" вже розпочали роботу над альтернативними варіантами. Зокрема, Болонья цікавиться форвардом Копенгагена Йонасом Віндом, а також Ернесто Торрегросою, який виступає за Брешію.

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