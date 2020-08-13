toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ДИНАМО

Динамо відмовилося продавати Супрягу в Болонью

11:29 - Читать на русском
Динамо відмовилося продавати Супрягу в Болонью
Владислав Супряга / ФК Динамо

Італійський клуб розпочав пошук альтернативи на позицію форварда, адже перехід Владислава Супряги виглядає малоймовірним.

Динамо не прийняло пропозицію Болоньї щодо Владислава Супряги. За останніми даними, італійці запропонували киянам за 20-річного форварда від 8 до 9,5 млн євро, але така сума не влаштувала керівництво українського клубу, інформує TuttoBolognaWeb.

Динамо отримало пропозицію щодо Супряги – італійці готові викласти майже 10 млн

Тепер перехід Супряги опинився під величезною загрозою, адже Болонья має обмежений трансферний бюджет і не може значно підвищити ставку. Італійські ЗМІ інформують, що Динамо хоче отримати близько 15 мільйонів – у Болоньї таку суму вважають завищеною.

"Россоблу" вже розпочали роботу над альтернативними варіантами. Зокрема, Болонья цікавиться форвардом Копенгагена Йонасом Віндом, а також Ернесто Торрегросою, який виступає за Брешію.

"Велика спокуса": Миколенко та ще 2 гравці Динамо розривають італійські ЗМІ – важкі трансфери на понад 25 мільйонів

blog_ava
Трагедія Маліновського й компанії у відеоогляді матчу Аталанта – ПСЖ – 1:2
00:15
17216
Теги
Трансфери Владислав Владислав Супряга Головне Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Трансфери Чемпіонату Італії Болонья Болонья Італія Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
51
хв
Балкани
17:30
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?