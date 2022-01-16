Один з найкращих нападників Серії А свого часу міг опинитись в УПЛ.

Форвард Фіорентини Душан Влаховіч перебуває сьогодні на радарах більшості топ-клубів. Ціна за 21-річного "сербського Лєвандовскі" коливається в межах 100 млн євро. Тим цікавішим є той факт, що декілька років тому нападник міг опинитися у чемпіонаті України.

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За повідомлення Telegram-каналу Динамо Киев Inside, у 2017 році скаути Динамо, які відслідковують гравців на Балканах, пропонували керівництву "біло-синіх" придбати Влаховіча у Партизана за 1 млн євро. Посередники готові були вступити у негайні переговори з белградцями. Босам киян ціна за 17-річного форварда здалась завищеною і від трансферу вирішили відмовитись.

До слова, у поточному сезоні Душан у 23 матчах за Фіорентину забив 19 голів і віддав 3 результативні передачі. У бомбардирських перегонах Серії А він лише на один м'яч відстає від Чіро Іммобіле з Лаціо (17 голів). Transfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро.

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