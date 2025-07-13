Динамо більше не розглядає варіант з трансфером захисника софійського ЦСКА Лумбарда Деллови, повідомляє інсайдер Олександр Іванченко на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

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Як зазначає AlbanianScout, клаусула гравця становить лише 1 мільйон євро – ЦСКА намагається домовитись з гравцем про покращення умов, аби зберегти його у своєму складі.

За інформацією джерела, 26-річний косовар був серед кандидатів на посилення оборони, однак вибув зі списку пріоритетів і наразі близький до переходу в турецький клуб (серед зацікавлених – Коджаеліспор та Різеспор).

Переговори Динамо щодо іншого потенційного новачка – Саліфу Суми – відновляться після того, як його азербайджанська Зіра зіграє проти хорватського Хайдука у кваліфікації Ліги конференцій. Transfermarkt оцінює гвінейця в 1,2 млн.

Central defender — current priority for Dynamo Kyiv.

Talks for Salifou Soumah will resume after Zira play Hajduk Split in the Conference League qualifiers — Alex Ivanchenko (@OlexanderIvanc2) July 12, 2025

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