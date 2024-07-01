Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про нібито інтерес Динамо до захисника польського Шльонска Лукаша Бейгера. За інформацією Telegram-каналу "Футбол з вертольота", прізвище 22-річного футболіста виплило з подачі відомого українського агентства, яке запропонувало його киянам і намагалось просунути його кандидатуру.

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Однак гравець не сподобався селекційній службі Динамо, особливо його здатність до фізичної боротьби і боротьби на другому поверсі. Жодних офіційних пропозицій київський клуб не робив і цей трансфер є малоймовірним.

Зазначається, що польська преса спеціально роздмухує цей інтерес, адже в ньому зацікавлені як агенти, так і Шльонск, який хоче продати захисника і за допомогою штучного ажіотажу прагне підняти ціну на Лукаша.

Нагадаємо, Бейгер з 2018 по 2021 рр. перебував в академії Манчестер Юнайтед. З січня 2021-го виступає за Шльонск, де став одним з лідерів команди. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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