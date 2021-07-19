Вболівальники київського клубу отримають можливість підтримати улюблену команду на домашніх матчах за модернізованою системою проходу на стадіон.

З нового сезону реалізація квитків на домашні матчі Динамо відбуватиметься виключно в онлайн-режимі (електронний квиток) на уповноважених ресурсах, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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При купівлі тікета особа має вказати у спеціальних графах своє ім'я та прізвище, що буде візуально відображено на вхідному квитку. Перепустка без зазначення у ній особистих даних (ПІБ, дані паспорта і номер телефону) вважатиметься недійсною. Окрім того, безпосередній прохід глядача з придбаним квитком буде можливий виключно після пред'явлення ним документа, що посвідчує особу глядача.

Зазначені зміни спрямовані на покращення якості забезпечення комфорту та безпеки глядачів, посилення боротьби з особами, що систематично вчиняють правопорушення на території стадіону. Окрім того, оновлено системи відеоспостереження НСК Олімпійський та клубного стадіону, а також впроваджується система автоматичної відеофіксації правопорушень.

Нагадаємо, перший домашній поєдинок Динамо проведе 1 серпня у рамках 2-го туру УПЛ. Суперником підопічних Мірчі Луческу стане дебютант елітного дивізіону – рівненський Верес. Квитки на матч можна придбати на Esport.in.ua. Вартість перепусток – від 50 до 650 гривень.

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