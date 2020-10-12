Тренерський штаб Динамо на чолі з Мірчею Луческу вирішив не проводити спарингів під час перерви на матчі збірних, пояснюючи це відсутністю великої кількості футболістів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравці збірної України повинні повернутись до табору киян 14 жовтня – після матчу з Іспанією. Легіонерів, які захищають кольори своїх національних команд (Кендзьора, Вербіч, Родрігес), очікують пізніше.

Нагадаємо, вже 17 жовтня Динамо зіграє у УПЛ проти Руха, а 20-го підопічні Луческу прийматимуть Ювентус в рамках Ліги чемпіонів.

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