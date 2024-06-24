Динамо відмовилось від трансферу центрального захисника Форталези Браяна Себальоса, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, це сталося через дві причини. Згідно з першою, Динамо домовилося з Форталезою і з гравцем загалом, але вже у Києві у батька Браяна виникли нові примхи. З ними можна було б працювати, якби не друга причина.

Інформація Ігоря Бурбаса про труднощі Себальйоса з медичним обстеженням не відповідає дійсності. Колумбієць повністю та без нарікань пройшов огляд лікарів. Однак, Динамо не влаштовує його фактура. Олександру Шовковському потрібен профіль атлетичного, високого центрального захисника з хорошим першим пасом. Натомість реальная антропометрія Себальоса (182 см, 74 кг) явно не відповідає першим двом вимогам головного тренера Динамо. До слова, на Transfermarkt зріст гравця – 189 см.

Зазначається, що у Динамо є, як мінімум, один запасний варіант на випадок зриву трансферу Себальйоса.

Нагадаємо, що Браян виступав на правах оренди за Атлетіко Хуніор в минулому сезоні, де провів 20 поєдинків та забив один гол. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

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