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Динамо відмовилось підписувати болгарського хавбека Ілієва

17 травня 19:58 821 Читать на русском
Динамо відмовилось підписувати болгарського хавбека Ілієва
Іліян Ілієв / соцмережі

Півзахисник Іліян Ілієв не буде виступати у складі київського Динамо.

Київське Динамо відмовилось від послуг юного болгарського півзахисника Іліяна Ілієва, повідомляє Динамоманія.

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19-річний хавбек виступав у молодіжному складі португальської Академіки і є сином відомого болгарського футболіста Іліяна Ілієва-старшого.

Динамо після 28 турів перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 62 очки.

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