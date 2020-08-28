Вболівальники Динамо мають можливість обрати свого фаворита у голосуванні за найкращого футболіста "біло-синіх" у серпні. Проголосувати можна на клубному Telegram-каналі киян.

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Серед претендентів на почесне визнання – Жерсон Родрігес, Віталій Буяльський, Владислав Супряга, Карлос де Пена і Сергій Сидорчук.

Нагадаємо, Мірча Луческу вдало розпочав новий сезон біля керма київського клубу, розгромивши Олімпік (4:1) у першому турі УПЛ, та здолавши Шахтар у Суперкубку України (3:1).

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