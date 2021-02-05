Півзахисник Динамо Карлос Де Пена продовжує потрапляти до списку інтересів клубів з МЛС.

Динамо не погодилось із пропозицією ФК Даллас щодо трансферу Карлоса Де Пени. Як повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло у своєму Twitter, кияни оцінюють свого легіонера у 3 млн доларів.

Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Де Пени від ще одного клубу МЛС, – журналіст

У ексклюзивному коментарі "Футбол 24" Мерло додав, що клуби продовжують перемовини, які обіцяють бути тривалими. Додамо, що до Карлоса вже був інтерес із Америки – на нього претендував Сан-Хосе.

Контракт 28-річного футболіста з Динамо діє до кінця 2021 року, тож влітку постане питання про майбутнє уругвайця. У поточному сезоні Карлос Де Пена провів за киян 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.

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