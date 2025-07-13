Півзахисник Динамо Роман Саленко отримає шанс проявити себе в Зорі.

20-річний атакувальний хавбек Роман Саленко найближчий сезон проведе у складі Зорі, повідомляє ТаТоТаке. За інформацією джерела, клуби погодили орендну угоду без права викупу.

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Молодий гравець торік дебютував за основну команду Динамо, взявши участь у чотирьох поєдинках – по два в УПЛ та Лізі Європи.

Значно більше ігрової практики Саленко отримував у молодіжному чемпіонаті, де за команду U-19 провів 26 матчів, відзначившись 5 голами та 10 результативними передачами. Нагадаємо, Роман – син легендарного нападника Олега Саленка.

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