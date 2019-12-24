Динамо віддасть хавбека в оренду

Півзахисник Динамо Микита Кравченко на правах оренди перейде до лав донецького Олімпіка.

Олімпік орендує півзахисника Динамо Микиту Кравченка. Клуби вже узгодили перехід хавбека, а оренда буде розрахована до кінця сезону 2019/20, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Офіційно про перехід оголосять найближчим часом. В поточному сезоні 22-річний Кравченко не провів за першу команду Динамо жодного матчу. А от у команді U-21 Микита може похизуватися відносно непоганою статистикою – 10 матчів, 2 голи.

Олімпік після 18-ти турів посідає 9 місце в УПЛ. Динамо розмістилося на другій позиції.

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