Динамо віддасть хавбека в оренду

Україна — 14:30 1
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Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи
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"Лобановського я підвів": він став олімпійським чемпіоном Сеула-1988, а зараз збирає шасі на заводі "Фольксваген"Інтерв’ю — 12:00 8148
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Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІЗбірна України — 23 груд 15809
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Динамо офіційно повернуло РусинаУкраїна — 23 груд 12044
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Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікендуАнглія — 23 груд 3693