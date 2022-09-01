Клуби узгодили перехід Дениса Антюха. Вінгер став повноцінним гравцем Зорі і підписав контракт на 3 роки, інформує офіційний сайт луганців. Разом з ним остаточно переходить і Роман Вантух. Захисник відбігав за Зорю кілька тижнів у оренді, а тепер підписує угоду на 4 роки.

Динамо оголосило про трансфер Кабаєва

Вчора Динамо оформило трансфер Владислава Кабаєва, на місце якого і приходить Антюх. Він також може покривати обидва фланги атаки. Період 25-річного вінгера у Динамо важко назвати успішним – всього 164 хвилини на полі і без результативних дій за минулий скорочений сезон.

Нагадаємо, Зоря розпочала УПЛ з 2 перемог, а от кияни осоромилися розгромною поразкою від СК Дніпро-1.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте