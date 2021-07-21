Динамо надало потужний десант підтримки Чорноморцю, який повернувся в УПЛ.

Відразу 12 гравців проведуть сезон 2021/22 у оренді за одеситів, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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"Моряками" стали воротар Владислав Кучерук (чемпіон світу U-20), захисники Данило Скорко, Денис Кузик, півзахисники Євген Смирний, Георгій Цітаішвілі (також чемпіон світу), Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольський, нападники Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко. Більшість з них добре знайомі екс-тренеру Динамо U-21 Юрію Морозу, який влітку очолив Чорноморець.

Нагадаємо, новачок УПЛ розпочне сезон 25 липня, коли на виїзді зіграє з чернігівською Десною.

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