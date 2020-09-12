Динамо у другому турі УПЛ не змогло обіграти Десну (0:0), а Мірча Луческу вперше не переміг на чолі киян. "Футбол 24" зібрав неоднозначну реакцію соцмереж.

Підопічні Мірчі Луческу переважали свого суперника, але так і не змогли зламати організований захист Десни. Водночас чернігівці теж мали кілька хороших нагод у контратаках, але завершити їх голом не вистачило вправності. Вже 15 вересня Динамо належить провести поєдинок проти нідерландського АЗ в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Вітчизняні експерти не здіймають паніки після втрати очок в УПЛ і вбачають позитивні зміни у грі киян.

Перша втрата очок Луческу і суддівський скандал у відеоогляді матчу Динамо – Десна

Журналіст і коментатор Віктор Вацко ще по завершенні першого тайму спробував спрогнозувати зміст прес-конференції Мірчі Луческу після гри. Чи справдилися його очікування, можете самі перевірити, прочитавши коментар наставника столичної команди.

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло залишився задоволений грою, відзначив роботу Олександра Рябоконя і закликає не панікувати перед стартом Динамо в Лізі чемпіонів.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков помітив паралелі з недавнім матчем за Суперкубок України. Динамо приміряло на себе роль Шахтаря – не змогло забити, але й не програло.

Блогер, який пише про Динамо, Михайло Смоловий теж помітив "тінь" Суперкубка і відзначив позитив, який повертає у часи роботи в Києві Сергія Реброва.

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко виділив кілька тез, які розкривають прогрес і напрямки, у яких ще потрібно працювати тренерському штабу Мірчі Луческу.

Журналіст Олександр Сажко помітив не лише відголоски Суперкубка, а й побоюється, що тенденція "паркувати автобус" стане частим явищем у новому сезоні УПЛ.

Динамо – Десна: Луческу вперше не виграв – історичний дебютант, нова втрата і тривожний позитив перед ЛЧ

Журналіст і аналітик Олег Барков виділив декілька нюансів вчорашньої гри. Виділимо акцент на слабкій грі Владислава Супряги на фоні інформації про інтерес Болоньї.

Алекс Гремм, який пише про футбольну статистику, вважає, що Динамо повинне досягати результату, не зважаючи на стиль гри суперника. Навіть якби Десна грала у хокей.

Натомість Брутальний футбол знайшов іншого головного героя. Інтерв'ю Андрія Шевченка для Вацко Live було опубліковане вже під час матчу. У ньому наставник збірної України говорив про перспективи нападника Десни Олександра Філіппова у національній команді.

"Треба лише зіграти, як Десна": фанати АЗ реагують на матч з Динамо в ЛЧ – від самоіронії до залізної причини перемогти