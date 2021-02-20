Головний тренер Вереса Юрій Вірт прогнозує лідеру чемпіонату складний поєдинок проти одного з претендентів на медалі.

"Центральним матчем туру назвав би зустріч Десни і Динамо. Підопічні Мірчі Луческу очолюють турнірну таблицю, а команда Олександра Рябоконя веде боротьбу за бронзові медалі. Обидва колективи показують якісний футбол.

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Кияни відчули, що після чотирирічної перерви можуть стати чемпіонами країни. Мені подобається, що і Луческу, і Рябоконь намагаються прищепити своїм командам атакувальний футбол. Плюс, на вихідних в Україні повинна встановитися більш-менш футбольна погода.

З огляду на складний матч в Лізі Європи проти Брюгге наставник киян напевно зробить ротацію складу. Обойма футболістів дозволяє це зробити. Проте, я все-таки думаю, що зустріч завершиться унічию, можливо, ніхто і не заб'є", – сказав Вірт у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок між Десною та Динамо відбудеться 21 лютого у Києві. Початок зустрічі о 19:30.

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