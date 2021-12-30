"Біло-сині" націлились на трансфер півзахисника Динамо Загреб Крістіана Якіча, стверджує телеграм-канал Динамо Київ Inside.

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За інформацією джерела, клуби вже ведуть перемовини, а ціна, яку хочуть отримати хорвати за хавбека, є прийнятною для киян. Інші деталі наразі невідомі.

Зауважимо, 23-річний Якіч переважно грає на позиції опорного півзахисника. У поточному сезоні в його активі два асисти та один гол у 19 матчах за Динамо Загреб, який є чинним чемпіоном Хорватії.

До слова, контракт Крістіана Якіча зі столичним грандом чинний до літа 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця молодіжної збірної у 2 млн євро.

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