"Було близько 10 клубів, які ним цікавились. Навіть попри невдалий період він залишається форвардом, на якого є попит. Не скажу, що величезний, але його ніхто не списує з рахунків. Цікавились клуби з Бельгії, з Нідерландів. Клуби Серії А на цей момент ним не цікавились.

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З Німеччини також був інтерес. Але в жоден з цих клубів він не перейшов, тому немає сенсу його зараз називати. Зацікавленість є навіть зараз. Є клуб, який хоче його попри те, що він травмований. Це дуже хороший клуб. Він намагається спілкуватися з Динамо на цю тему.

Все залежить від того, як пройде операція, а також від позиції Динамо – будуть вони розглядати можливість його відходу чи будуть розраховувати, що він відновиться і гратиме. В останніх матчах він добре проявив себе. Крім того, зараз дуже важко запрошувати легіонерів. А на нашому ринку небагато висококласних форвардів, тому кожен гравець – на вагу золота", – заявив Яковенко у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, у минулому сезоні Владислав провів лише 6 офіційних поєдинків за Динамо та ще один за Сампдорію на правах оренди. Через травму Супряга пропустить 2-3 місяці.

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