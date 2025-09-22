Динамо у рамках 6-го туру УПЛ 2025/26 зіграло внічию з Олександрією (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Динамо зустрічалось з Олександрією всього кілька днів тому, приїхавши на КСК Ніка й видряпавши важку перемогу в Кубку. Тоді Олександр Шовковський дозволив дебютувати Захарченку, Тіаре, Моргуну та Шолі – та і загалом склад був напіврезервним. Здавалося, що на матч чемпіонату кияни виставлять значно потужніший склад, однак тренер обмежився поверненням в основу Михавка, Герреро та Караваєва. Огундана й Шола розпочали у старті.

До речі, про старт. Київські фани побачили перший гол вже на 11-й секунді, причому забив вихованець клубу. От тільки вперед вийшла Олександрія – це Булеца завершив швидку комбінацію, потужно зарядивши у дальній кут метрів з 25-ти. Варто згадати, що саме Сергій зрівняв рахунок у кубковому поєдинку, виконавши "сухий лист" з кутового.

Динамо прийшло до тями аж через 15 хвилин, але взялося за суперника по-дорослому. На 16-й хвилині Волошину увірвався на правий край штрафного та пробив у ближній кут (Долгий парирував), а на 20-й Бражко хитнув кількох захисників у цій же зоні – і закрутив повз дальню дев'ятку. На 31-й же хвилині відзначитись міг Михавко, який замикав навіс Михавка, однак сфера пролетіла над поперечкою (а лайнсмен помітив офсайд).

Неймовірний момент "біло-сині" змарнували на 32-й хвилині. Волошин продерся до карного майданчика та покотив вздовж лінії воротарської, відігравши голкіпера. Герреро залишилось влучити у порожні з метру – втім, нападник примудрився зрізати м'яч у Шолу, який біг лівіше. Від Огундани сфера зрикошетила в небо!

Олександрія миттєво могла покарати за марнотратство. Кулаков зачепився за скидку від Булеци, увійшов у периметр та вгатив з правого краю низом. Вийшло точно по позиції Моргуна. Зрештою, на 40-й хвилині гості не витримали, хоча їм трішки не пощастило – Бражко прийняв вкидання з ауту й подав на дальню стійку, але влучив прямо під неї у ворота. 1:1!

Динамо намагалося добити Олександрію тут же. На 45-й хвилині Караваєв прорвався правим флангом та подав на дальню частину штрафного, а Шола вистрілив з лету. М'яч пройшов поруч з дальньою штангою! На 45-й же хвилині Бражко бахнув з центру після розіграшу стандарту, відправивши м'яч у руки Долгому.

Команди пішли відпочивати за нічийного рахунку. Олександр Шовковський у роздягальні випустив Бленуце замість Герреро – і ледь не вгадав. Вже на 55-й хвилині скандальний новачок пробивав у дальній кут з пасу Караваєва, однак Долгий виконав гарний сейв.

На 61-й же хвилині Динамо заробило пенальті. Беїратче збив Піхальонка у власному карному майданчику. Арбітр вказав на "позначку", а сам постраждалий провів покарання – Долгий майже дотягнувся до удару Олександра, але не врятував. 2:1! Кияни вирвались уперед.

Здавалося, що у грі наступив перелом, однак "біло-сині" не змогли дотиснути Олександрію. Точно так же, як і після першого забитого в кубковій зустрічі. Команда взагалі перестала загострювати, хоч і домінувала. Вихід Буяльського, Ярмоленка та Яцика нічим не допоміг – моменти зникли. "Біло-синіх" заспокоювала лишень відсутність гостроти з боку "аграріїв".

Вони настільки заспокоїлись, що пропустили на 86-й хвилині. Михавко помилився з пасом на Біловара (той взагалі не зрозумів Тараса), а Булеца перехопив м'яч в опорній зоні й протягнув на чужу третину. Далі пішов пас на правий фланг – свіжий Туаті прийняв його, увійшов до штрафного, переграв Дубінчака й пробив у ближній кут. 2:2!

І все! На цьому матч де-факто завершився. Шоковані кияни нічим не відповіли, розписавши другу поспіль бойову нічию в чемпіонаті. Слідом за Оболонню динамівців зганьбила Олександрія.

