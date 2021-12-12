– Як і Динамо, Зоря серед тижня теж була зайнята єврокубковими справами. Чи позначиться це на грі обох команд у неділю?

– Слід враховувати, що Зоря грає на день пізніше. Невідомо, наскільки гравці зможуть відновитися. Хоча вони грають на своєму полі, а у Динамо дальній переліт. Як правило, після матчів єврокубків слідує певний спад. Однак киянам у жодному разі не можна розслаблятися, адже на поєдинки проти Динамо всі суперники налаштовуються і грають через не можу. І навіть якщо десь не вистачає вміння, все одно всі намагаються себе проявити у матчах проти киян. Тому динамівцям слід бути обережними.

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Гадаю, все ж втома буде відчутна у недільній грі. До того ж, це завершальний матч перед зимовою перервою. Головне, щоб ніхто замість підготовки до гри вже не планував собі відпочинок і не думав лише про те, куди він відправиться після 12 числа. Не можна допускати відпускного настрою.

– Аби стати "зимовими чемпіонами", киянам треба здобути результат, бодай на один м’яч кращий, аніж Шахтар, який грає днем раніше. Це важливий фактор – зимувати на першому місці?

– Звісно. Це дуже важливо у психологічному плані – піти у відпустку без травм і на першому місці. Спокійно відпочити, підготуватися – і тоді вже після зимової паузи зосередитися на боротьбі за чемпіонство та Кубок України. Вважаю, що для Динамо важливо завершити рік лідерами в турнірній таблиці. Але і Зоря – непростий суперник, який демонструє прийнятні результати, веде боротьбу за місця у єврокубковій зоні. Тож гра буде цікавою. Єдине, що команди можуть не повністю відновитися після єврокубків у моральному і фізичному плані.

– Який ваш особистий прогноз на результат поєдинку?

– 2:1 на користь Динамо, – сказав Заваров у коментарі офіційному сайту Динамо.

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