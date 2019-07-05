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Динамо – Ваккер: онлайн-трансляція матчу

5 липня 18:50 3889 Читать на русском
Динамо – Ваккер: онлайн-трансляція матчу
Динамо – Ваккер 5 липня 2019: онлайн-трансляція матчу

Динамо та австрійський Ваккер зіграли у другому спарингу киян за 2 дні на зборах в Австрії. Онлайн-трансляцію матчу дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі
Динамо
3
3 : 0
0
Ваккер
19:00 05:07:2019
завершено
 

Напередодні Динамо зіграло внічию з Ботошані у дебютному матчі Кадірі та Караваєва. Кияни відігралися у другому таймі завдяки голу Вербіча з пасу Русина. Матч Динамо – Ваккер стартував о 19:00 за Києвом. На зборах ці команди часто зустрічалися. В активі динамівців 3 сухі перемоги, а ще одна зустріч завершилася нічиєю.

Динамо – Ботошані – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ваккер, заснований у 2002-му році, зірок з неба не хапає. Найбільшим успіхом австрійців було 6-е місце в тамтешній Бундеслізі. Минулий сезон Ваккер завершив на останній позиції, тож вилетів у другий дивізіон.

Динамо розгромило Ваккер, показавши класний футбол у першому таймі – Караваєв забив дебютний гол

Динамо – Ваккер 5 липня 2019: дивитися матч онлайн

Відзначимо, що Хацкевич і цього разу поставив центрального захисника Артема Шабанова на місце лівого захисника, де, вочевидь, уже ніколи не з'явиться Сідклей. Кадірі, який вчора грав у захисті, сьогодні вийшов в опорній зоні разом з Шепелєвим. Циганков знову загадково за межами заявки. У воротах зіграв 17-річний Руслан Нещерет.

Склад Динамо: Нещерет – Кендзьора, Бурда, Кадар, Шабанов – Кадірі, Шепелєв – Караваєв, Гармаш, Вербіч – Соль

Запасні: Кучерук, Миколенко, Сидорчук, Алібеков, Цітаішвілі, Андрієвський, Шапаренко, Де Пена, Русин

blog_ava
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