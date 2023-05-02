Поєдинки пройдуть посеред тижня за два дні. Команди не стали замовляти додаткову бригаду VAR, тому відеоасистенти працюватимуть лише на матчі Інгулець Кривбас. Саме такий вибір зробив профільний комітет, проігнорувавши центральний матч 24-го туру, в якому Динамо гостюватиме у Ворскли.

Метревелі звинуватив Карпати та СК Дніпро-1 у роботі з арбітрами: вогняний коментар

3 квітня

Шахтар – Минай – Балакін М.О. (Київська обл.)

СК Дніпро-1 – Металіст – Козик Я.В. (Мукачево)

Львів – Олександрія – Козиряцький М.С. (Запоріжжя)

Зоря – Верес – Копієвський В.В. (Кропивницький)

Чорноморець – Колос – Блавацький Р.А. (Львів)

4 квітня

Інгулець – Кривбас – Романюк А.М. (Івано-Франківськ), відеоасистент VAR – Шурман Д.Л. (Київська обл.)

Металіст 1925 – Рух – Романов В.М. (Дніпро)

Ворскла – Динамо – Шандор О.А. (Львів).