Динамо в Марбельї зіграє товариський матч проти Мальме

Визначився ще один суперник київського Динамо на міжсезонних сборах.

Шведський Мальме оголосив про спаринг с Динамо на тренувальному зборі в іспанській Марбельї.

Буено приєднався до Динамо на зборах в Іспанії

Проведення матчу заплановано на 8 лютого. Динамо другий збір буде проводити в Марбельї з 30 січня по 13 лютого. Протягом цього збору заплановано проведення шести контрольних матчів.

Нагадаємо, на першому зборі кияни зустрінуться з Бохумом, Стяуа і Спартою.

Перехід Франа Соля в Динамо під загрозою зриву – форвард розчарований відмовою Віллем II відпустити його