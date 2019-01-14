toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН ДИНАМО

Динамо в Марбельї зіграє товариський матч проти Мальме

15 січня 06:00 4 Читать на русском
Динамо в Марбельї зіграє товариський матч проти Мальме
ФК Динамо

Визначився ще один суперник київського Динамо на міжсезонних сборах.

Шведський Мальме оголосив про спаринг с Динамо на тренувальному зборі в іспанській Марбельї.

Буено приєднався до Динамо на зборах в Іспанії

Проведення матчу заплановано на 8 лютого. Динамо другий збір буде проводити в Марбельї з 30 січня по 13 лютого. Протягом цього збору заплановано проведення шести контрольних матчів.

Нагадаємо, на першому зборі кияни зустрінуться з Бохумом, Стяуа і Спартою.

Перехід Франа Соля в Динамо під загрозою зриву – форвард розчарований відмовою Віллем II відпустити його

Теги
Зимові збори Товариські матчі Динамо Динамо Мальме Мальме
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
24
хв
Анже
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук