Динамо нарешті може підсилити центр захисту, який був ахіллесовою п'ятою упродовж всього сезону.

Київський клуб і бразильська Форталеза узгодили перехід 23-річного центрбека Браяна Себальйоса, повідомляє ТаТоТаке.

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Тепер ще потрібно домовитися з гравцем щодо особистого контракту. Є момент з "переконанням поїхати в Україну". Зокрема, батько Себальйоса сумнівається у безпечності такого вибору.

Колумбієць належить Форталезі, але минулий сезон на правах оренди проводив вдома за Атлетіко Хуніор. Потужний захисник (189 см) зіграв 20 матчів та відзначився одним голом. Transfermarkt оцінює Себальйоса у 850 тисяч євро.

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